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fcinter1908 ultimora L’Italia si allena a Coverciano, nel pomeriggio la partenza per il Lussemburgo
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L’Italia si allena a Coverciano, nel pomeriggio la partenza per il Lussemburgo
Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza, nel pomeriggio, per il Lussemburgo
Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza, nel pomeriggio, per il Lussemburgo dove domani, alle 20,45, affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana.
Gli azzurri scenderanno in campo con il modulo 4-3-3 testato anche stamani, con capitan Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodia centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Ndour a centrocampo, Cherubini (o Fini), Pio Esposito e Koleosho in attacco.
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