Gli azzurri scenderanno in campo con il modulo 4-3-3 testato anche stamani, con capitan Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodia centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Ndour a centrocampo, Cherubini (o Fini), Pio Esposito e Koleosho in attacco.