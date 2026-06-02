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L’Italia si allena a Coverciano, nel pomeriggio la partenza per il Lussemburgo

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Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza, nel pomeriggio, per il Lussemburgo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L’Italia si allena a Coverciano, nel pomeriggio la partenza per il Lussemburgo- immagine 2
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Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza, nel pomeriggio, per il Lussemburgo dove domani, alle 20,45, affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana.

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Gli azzurri scenderanno in campo con il modulo 4-3-3 testato anche stamani, con capitan Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodia centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Ndour a centrocampo, Cherubini (o Fini), Pio Esposito e Koleosho in attacco.

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