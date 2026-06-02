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Inter, le foto di quella che sarà la maglia away 26-27: i dettagli della divisa

Inter, le foto di quella che sarà la maglia away 26-27: i dettagli della divisa - immagine 1
Dopo la presentazione dell'Inter della maglia home per la stagione 2026/27, c'è attesa di scoprire quella away
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dopo la presentazione dell'Inter della maglia home per la stagione 2026/27, c'è attesa di scoprire quella away. Emergono però i primi leak con i dettagli di quella che sarà la divisa da trasferta.

Inter, le foto di quella che sarà la maglia away 26-27: i dettagli della divisa- immagine 2

Come mostrato da FootyHeadlines, infatti, con tre foto che si avvicinano al design originale della maglia, questa sarà ispirata alle classiche maglie da baseball, con una base bianca e con delle strisce molto sottili in blu navy. Queste dovrebbero essere le caratteristiche generali della divisa.

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