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fcinter1908 ultimora Inter, le foto di quella che sarà la maglia away 26-27: i dettagli della divisa
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Inter, le foto di quella che sarà la maglia away 26-27: i dettagli della divisa
Dopo la presentazione dell'Inter della maglia home per la stagione 2026/27, c'è attesa di scoprire quella away
Dopo la presentazione dell'Inter della maglia home per la stagione 2026/27, c'è attesa di scoprire quella away. Emergono però i primi leak con i dettagli di quella che sarà la divisa da trasferta.
Come mostrato da FootyHeadlines, infatti, con tre foto che si avvicinano al design originale della maglia, questa sarà ispirata alle classiche maglie da baseball, con una base bianca e con delle strisce molto sottili in blu navy. Queste dovrebbero essere le caratteristiche generali della divisa.
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