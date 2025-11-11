Intervenuto al Cic-Off Talk, il presidente del Basilea Heusler racconta come nacque il trasferimento di Manuel Akanji nel 2015: "All’epoca il nostro allenatore, Paulo Sousa, voleva un difensore centrale dalla seconda squadra del Barcellona, il che rappresentava in realtà una grande opportunità per noi. Akanji, invece, giocava ancora a Winterthur, nella Challenge League.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pres Basilea: “Paulo Sousa voleva uno del Barca B. Noi scegliemmo Akanji dopo aver letto…”
ultimora
Pres Basilea: “Paulo Sousa voleva uno del Barca B. Noi scegliemmo Akanji dopo aver letto…”
Intervenuto al Cic-Off Talk, il presidente del Basilea Heusler racconta come nacque il trasferimento di Manuel Akanji nel 2015
Poi uno scout scrisse in un rapporto: “Manuel Akanji non è un giocatore per il Basilea. È un giocatore per un club più grande.” Come società, nonostante questa affermazione netta, decidemmo di imporci e di prendere Manu".
© RIPRODUZIONE RISERVATA