Csiszár: “Molto felice all’Inter, non mi aspettavo un campionato così competitivo”

Henrietta Csiszár ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il rinnovo del contratto con l'Inter fino al 2024

"Sono molto felice, sto benissimo qui all'Inter. Qui ci sono tante giocatrici giovani e di talento, a volte dobbiamo indicare loro la strada giusta. Io ci sto provando dentro e fuori dal campo. Sono contenta se si rivolgono a me e sono ancora più felice se posso essere d'aiuto. Non mi aspettavo che il campionato italiano fosse così competitivo. Mi piace e voglio dare il massimo. Ringrazio i tifosi per il supporto che ci danno ogni giorno, sia che giochiamo in casa o in trasferta sono sempre con noi".