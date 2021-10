C.t. Danimarca: “Eriksen deve prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno. Nessuno farà…”

Il c.t. Kasper Hjulmand non sa se e quando tornerà il centrocampista nerazzurro, ma assicura che "nessuno farà pressione su Chris"

Quando Age Hareide è stato presentato come ct della Danimarca nel dicembre 2015, la sua preoccupazione più grande e più importante era in che modo sfruttare al massimo le potenzialità di Christian Eriksen. Quando Kasper Hjulmand è subentrato cinque anni dopo, aveva lo stesso piano poi accantonato per i problemi di salute del centrocampista. "Avevo un piano per coinvolgere Christian ancora di più. Far giocare insieme lui e Mikkel Damsgaard. Non mi aspettavo affatto di vedere una nazionale danese senza Christian. È stato incluso in tutti i miei piani", dice Kasper Hjulmand, che al momento non sa se Christian tornerà dopo quel maledetto 12 giugno.