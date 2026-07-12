"Devo dire che sono rimasto molto perplesso da questa scelta, Leonardo è un affabulatore, politico", aggiunge Musmarra

Matteo Pifferi Redattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 22:16)

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Alfio Musmarra, su Youtube, ha commentato così le nomine di Paolo Maldini e Leonardo per il nuovo corso dell'Italia, entrambi scelti dal presidente della FIGC Malagò: "Devo dire la verità: non sono felice, di più, per la nomina di Paolo Maldini, è stato simbolo e capitano del grande Milan ma è una persona onesta, trasparente e l'avrei sempre voluto dalla mia parte. Mi sembra uno con la testa sulle spalle, con dei principi morali, sono super felice che ci sia Maldini.

Capisco un po' meno la presenza di Leonardo, non ho ancora bene in testa il quadro entro il quale si dovrà muovere Leonardo. Devo dire che sono rimasto molto perplesso da questa scelta, Leonardo è un affabulatore, politico, sa ammaliare col sorriso e con le parole, vediamo il suo compito ma di sicuro ne calcio ne sa, conosce tutti ed è una figura che ha saputo avere una riconoscenza allargata, mi sembra una persona esperta nel mondo del calcio, devo capire bene il suo ambito operativo.

Mi auguro una scelta saggia come CT, non riesco a capire con che soldi e in che modo si possa prendere Guardiola. Credo che la lotta sia tra Conte e Mancini, io sono di parte col Mancio. Mancini è andato via malissimo e ha sbagliato, lui lo sa e ha chiesto scusa ma ci sono vicende che non so se verranno mai raccontate che sono accadute con Gravina, Mancini andava a vedere i ragazzini, Tonali l'ha portato in prima squadra quando non lo conosceva nessuno, Retegui è andato a prenderlo in Argentina"