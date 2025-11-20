"Penso che qualunque squadra avessimo pescato sarebbe stata complicatissima, sarà comunque bellissimo giocare contro una delle più grandi Nazionali di sempre, certo sarà difficile per noi".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ct Nord Irlanda: “Italia tra le più forti di sempre, qualsiasi squadra avessimo pescato…”
ultimora
Ct Nord Irlanda: “Italia tra le più forti di sempre, qualsiasi squadra avessimo pescato…”
Michael Andrew Martin O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord avversaria degli azzurri ai playoff mondiali, ha commentato così a Sky l'esito del sorteggio
Michael Andrew Martin O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord avversaria degli azzurri ai playoff mondiali, ha commentato così a Sky l'esito del sorteggio.
"Il 4-1 con la Norvegia? Io penso che l'Italia di Gattuso sia molto forte, la Norvegia è fortissima - ha aggiunto il tecnico degli irlandesi -, ed è difficile basare una valutazione su quella partita, la Norvegia è in una forma stratosferica, una sola si qualificava e lo ha fatto la nazionale di Haaland ma non significa nulla".
© RIPRODUZIONE RISERVATA