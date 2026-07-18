Ieri è ufficialmente iniziato il ritiro dell'Inter. A Donaueschingen, i nerazzurri e Cristian Chivu preparano la stagione 2026-27 e la preparano stavolta da campioni in carica. Al momento il tecnico nerazzurro deve fare a meno di sei giocatori ma altrettanti titolari sono invece già a disposizione. "Dalla porta in poi: c’è Martinez, il nuovo numero uno, ci sono Bastoni e Bisseck, poi Dimarco, Barella e Zielinski. E se vogliamo spostare la questione sul blocco azzurro, aggiungiamo Esposito ed ecco un altro elenco di big al gran completo che si sta allenando dal giorno uno del raduno. Manca il mercato (l’unica novità, a parte Stankovic, è Provedel), ma l’Inter è al lavoro anche su questo fronte", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"E gli altri titolari? Il primo che si riunirà al resto dei compagni sarà Calhanoglu, magari già in Germania a fine ritiro. Il centrocampista è nato a Mannheim che dista poco più di 230 chilometri da Donaueschingen, e appena una novantina da Karlsruhe, dove l’Inter giocherà la sua prima amichevole".

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"Se concluderà le vacanze a casa per lui sarà semplicissimo riunirsi ai compagni e tornare con loro a Milano. Per Sucic e Bonny anche si attende un rientro pre tournée, ma direttamente in Italia. Akanji invece potrebbe raggiungere la squadra in Asia (prima c’è la tappa di Hong Kong, poi Perth) mentre il discorso cambia per Lautaro e Thuram, ancora in America. Difficile rivederli prima di metà agosto".