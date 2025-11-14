FC Inter 1908
Erano tre i calciatori dell'Inter impegnati oggi con le rispettive nazionali: Lautaro Martinez, Petar Sucic e Piotr Zielinski
Erano tre i calciatori dell'Inter impegnati oggi con le rispettive nazionali: Lautaro Martinez, Petar Sucic e Piotr Zielinski. Ecco come sono andati.

Partiamo dal capitano nerazzurro: per lui 85 minuti in campo con l'Argentina in amichevole contro l'Angola conditi da un gol e un assist per il definitivo 2-0.

Qualificazioni mondiali invece per gli altri due: per entrambi 90 minuti in campo con Croazia (nella vittoria per 3-1 contro le Far Oer) e Polonia (nel pareggio 1-1 contro l'Olanda).

