Inter, Chivu e il suo staff a cena tutti insieme al ristorante di Zanetti: “Famiglia”

Il tecnico nerazzurro e i suoi uomini hanno voluto fare gruppo anche fuori dalle mura di Appiano Gentile: si sono ritrovati tutti infatti al ristorante di Javier Zanetti
Marco Astori
Marco Astori 

E' momento di sosta e tanti giocatori dell'Inter sono impegnati con le rispettive nazionali tra qualificazioni mondiali e amichevoli. Lo staff di Cristian Chivu è però al lavoro quotidianamente alla Pinetina con chi è rimasto a casa.

E il tecnico nerazzurro e i suoi uomini hanno voluto fare gruppo anche fuori dalle mura di Appiano Gentile: si sono ritrovati tutti infatti al ristorante di Javier Zanetti per una cena in compagnia nel segno dell'interismo. "Famiglia", ha scritto poi il vicepresidente sui social postando la foto di gruppo.

