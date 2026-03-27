"Inter, c'è un calo spero fisico perché poi si sono verificati dei momenti a tuo vantaggio: sblocchi dopo 1' la partita con la Fiorentina e la puoi gestire invece viene rimontata. La gestione dei 90' non è da Inter in questo momento: ha un calo netto e chi subentra non ha quel cambio marcia, ma abbassa il ritmo.

Bisogna capire le dinamiche e il reparto che sta soffrendo maggiormente: per me il centrocampo. Ha palleggiatori e non ha incursori, addormentano ma non ha riaggressione. La difesa non è un problema se non è attaccata centralmente, invece vedo il centrocampo e a parte Pio Esposito l'attacco in difficoltà, poi manca un giocatore che tutti dicono che ha dei momenti no ma è più forte di tutti. La presenza di Lautaro è imprescindibile, è il giocatore più importante che ha l'Inter. Do un 20% di possibilità alle altre e l'80% all'Inter per lo scudetto. Per me il test più importante è a Como. Thuram? Per me il suo è un problema mentale. L'Inter non è in grado di gestire il risultato in questo momento.