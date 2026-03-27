Nazionali, la Francia batte il Brasile 2-1. Per Thuram mezz’ora in campo

La sua Francia ha già strappato il pass per la qualificazione ai Mondiali. Marcus Thuram è stato convocato comunque da Didier Deschamps per le due amichevoli della Nazionale negli States contro Brasile e Colombia. Nella gara che si è giocata questa sera contro la Nazionale di Ancelotti, nella quale i Blues sono rimasti in dieci per l'espulsione al 55esimo di Upamecano, il giocatore nerazzurro non era in campo da titolare ma è entrato nel secondo tempo.

È entrato al 66esimo e ha sostituito Mbappé che aveva segnato il gol dell'1-0. Ekitiké aveva invece segnato il due a zero poco prima dell'ingresso in campo dell'attaccante interista che dopo un minuto in campo ha cercato di ispirare Rabiot che ha però sprecato la sua chance. Il Brasile ha segnato la rete del due a uno finale con Bremer al 78esimo con un tiro da destro da posizione molto ravvicinata.