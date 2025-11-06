FC Inter 1908
L'ex centrocampista intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell'Inter contro il Kairat e dei possibili sostituti di Calhanoglu
L'ex centrocampista Gaetano D'Agostino, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell'Inter contro il Kairat e dei possibili sostituti di Calhanoglu

Oggi ha sbagliato tanto tecnicamente, forse anche perché volevano sbloccarla il prima possibile. Nel momento in cui non ce l'hanno fatta si sono innervositi e allungati e hanno trovato una squadra organizzata. Ha approcciato in maniera troppo sbrigativa, si è rivelata una partita più difficile. Finalmente ho visto un gol di collo, l'ha impattata perfettamente e fatta un grande gol. Chi il regista senza Calhanoglu? In queste partite in cui hai il predominio del gioco io metterei un palleggiatore come Zielinski, perché Barella è un po' nervoso, sembra frenato perché vorrebbe andare. Zielinski ha la gestione del possesso palla più sensibile. Nasce come palleggiatore, io col Kairat e il Verona avrei messi Zielinski.

Quando hai una squadra pari a te, hai bisogno di un centrocampista più muscolare. Nel campionato italiano nel 90% dei casi quando non metti Calhanoglu metterei Zielinski. Barella lo vedo come un puledro imbizzarrito. Cosa mi ha sorpreso di Chivu in questi due mesi? Grossi limiti non ci sono, in alcuni momenti servirebbe un consolidamento della palla recuperata, non puoi sempre verticalizzare. Mi sembra che prenda gol quando si allunga coi reparti, quando perde palla certe volte non riesce a ricompattarsi. Le transizioni le subisce quando forza la palla in verticale per gli attaccanti. 

