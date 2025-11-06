Quando hai una squadra pari a te, hai bisogno di un centrocampista più muscolare. Nel campionato italiano nel 90% dei casi quando non metti Calhanoglu metterei Zielinski. Barella lo vedo come un puledro imbizzarrito. Cosa mi ha sorpreso di Chivu in questi due mesi? Grossi limiti non ci sono, in alcuni momenti servirebbe un consolidamento della palla recuperata, non puoi sempre verticalizzare. Mi sembra che prenda gol quando si allunga coi reparti, quando perde palla certe volte non riesce a ricompattarsi. Le transizioni le subisce quando forza la palla in verticale per gli attaccanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA