Oggi ha sbagliato tanto tecnicamente, forse anche perché volevano sbloccarla il prima possibile. Nel momento in cui non ce l'hanno fatta si sono innervositi e allungati e hanno trovato una squadra organizzata. Ha approcciato in maniera troppo sbrigativa, si è rivelata una partita più difficile. Finalmente ho visto un gol di collo, l'ha impattata perfettamente e fatta un grande gol. Chi il regista senza Calhanoglu? In queste partite in cui hai il predominio del gioco io metterei un palleggiatore come Zielinski, perché Barella è un po' nervoso, sembra frenato perché vorrebbe andare. Zielinski ha la gestione del possesso palla più sensibile. Nasce come palleggiatore, io col Kairat e il Verona avrei messi Zielinski.