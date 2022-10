D’Ambrosio, il fratello: “La Salernitana era interessata, ma lui a Milano sta benissimo”

Proprio per questo, Danilo D'Ambrosio è assolutamente concentrato sull'ennesima stagione all'Inter e spera di scendere in campo più possibile. Magari anche domenica: “I valori delle squadre sono noti, ma la Salernitana è una squadra che sa il fatto suo ed è sostenuto da un pubblico fantastico. Per l’Inter sarà una partita difficile, così come per chiunque affronti la Salernitana quest’anno. Candreva? Danilo lo conosce, ha una grande gamba e tanta qualità. Anche Mazzocchi sta facendo bene e ha ancora margini di crescita. È giusto che la Salernitana tenga i piedi per terra, ma il club è ambizioso. De Sanctis ha un passato importante e ora ci sarà l’ingresso di Ribery in società a sostegno di una proprietà forte. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un futuro importante”, conclude Dario D'Ambrosio.