Ag. D’Ambrosio: “Mancato rinnovo, Inter poco corretta. Ausilio unico sempre chiaro”

Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio, ha raccontato ai microfoni di tuttomercatoweb.com come sono andate le cose con l'Inter e come si è arrivati alla decisione di separarsio dopo 10 stagioni e 284 presenze: "Le dico la verità: con questa domanda tocca un tasto dolente. Il mancato rinnovo ci è stato comunicato in maniera poco corretta. L'unica persona sempre chiara e sincera è stata Piero Ausilio. Mi sento di dover dire che soltanto il direttore ha detto la verità, il resto ha fatto solo chiacchiere. Avevano detto tutti che avremmo rinnovato il contratto e che premeva farlo. Poi a metà giugno ci è stato comunicato che Danilo era fuori dai piani dell'Inter. Preferisco non commentare oltre perché risulterei poco gentile".