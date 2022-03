Darmian a Inter TV: “Anfield slancio per concludere al meglio la stagione, lottiamo per…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Matteo Darmian ha commentato il pareggio conquistato contro il Torino in trasferta. Punto prezioso e sofferto, per come si sono svolte le cose in campo. Ecco le parole del giocatore nerazzurro: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Hanno fatto un po' meglio di noi nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo entrarti meglio e lo abbiamo dimostrato. Purtroppo il gol è arrivato negli ultimi minuti, fosse arrivato prima avremmo potuto forse portare a casa la vittoria. Un punto che volevamo fossero tre. Adesso dobbiamo guardare avanti. Ci sentiamo comunque bene. Sappiamo che abbiamo queste ultime partite in cui dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo recuperare energie fisiche. Vogliamo affrontarle nel migliore dei modi perché abbiamo la possibilità di lottare per lo scudetto. Il recupero con il Bologna? Partita importante che ci può avvicinare alla vetta della classifica. Scenderemo in campo come sempre per portare a casa i tre punti. Anfield? Sicuramente è stata una partita dura. abbiamo fatto bene e doveva essere uno slancio per oggi e per concludere al meglio la stagione. Siamo venuti qui stasera convinti della nostra forza, abbiamo trovato un Torino che sapevamo essere una squadra difficile".