Darmian: “Siamo consapevoli della nostra forza. Nove partite fondamentali, dobbiamo…”

Il giocatore ha sottolineato l'importanza dei tre punti conquistati nella gara di recupero contro il Sassuolo. Obiettivo più vicino, ma ogni partita sarà basilare.

"Un ruolo che avevo già ricoperto in passato con il mister in Nazionale. Cerco di dare sempre il massimo. Oggi è arrivata una vittoria importantissima, soffrendo ma vincere queste partite è importante. Ci siamo difesi bene, loro non hanno creato molte occasioni. Sapevamo che portano tanti giocatori nella loro fase offensiva, abbiamo cercato di attaccare gli spazi. Bravi a sbloccare nel primo tempo e poi a raddoppiare e a difenderci. Più cinici? Siamo consapevoli della nostra forza. Vincere dieci partite consecutive aiuta, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Saranno 9 partite fondamentali, se vogliamo raggiungere qualcosa di importante dobbiamo vincere il più possibile", ha dichiarato Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV.