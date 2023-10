De Bilde: “Vanheusden? Non raggiungerà mai il livello di Kompany o Vermaelen. Sarà…”

Secondo l'ex nazionale belga Gilles De Bilde, il capitano dello Standard non sarà mai un difensore di altissimo livello

Zinho Vanheusden è stato convocato da Domenico Tedesco nel corso dell'ultima sosta per le nazionali. Dopo una serie di gravi infortuni che hanno rallentato la sua crescita, il difensore è tornato a giocare con costanza.

Secondo l'ex nazionale belga Gilles De Bilde, il capitano dello Standard non sarà mai un difensore di altissimo livello come lo sono stati Vincent Kompany e Thomas Vermaelen: "Raggiungerà il livello di Kompany e Vermaelen? Non credo. Sarà sempre un po' sotto. Ora deve giocare tanto. Ha perso tanto tempo con questi infortuni. Gli hanno impedito di sfruttare appieno il suo talento".