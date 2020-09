C.t. Olanda, de Boer in pole. L’ex l’Inter potrebbe fare il suo debutto in panchina il 7 ottobre

Frank de Boer è in pole per diventare il nuovo c.t. dell’Olanda. Secondo quanto riportano i media olandesi, c’è già stato un primo colloquio tra l’ex tecnico nerazzurro e la KNVB. A breve, riferiscono i media, andrà in scena un secondo colloquio per sancire un accordo. L’intenzione è quella di avere de Boer in panchina il 7 ottobre durante l’amichevole contro il Messico. Il mese prossimo, gli olandesi giocheranno anche due trasferte per la Nations League: contro Bosnia-Erzegovina (11 ottobre) e Italia (14 ottobre).

(vi.nl)