Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gigi De Canio, allenatore, ha parlato così dell'approdo di Antonio Conte al Napoli: “Non mi aspetto una rivoluzione, ma casomai un aggiustamento della rosa. Non solo chiaramente in funzione dal cambio modulo, che non appare neanche scontato, ma soprattutto in funzione della ricerca della qualità per garantire un salto di livello. Se c’è una colpa che si può imputare a De Laurentiis è di non aver anticipato l’arrivo di Conte, penso che avrebbe dato ai giocatori una scossa nel finale di stagione. Logicamente c’è da aspettarsi un ricambio per non avere più persone scontente, ma motivate”.