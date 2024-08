De Carlo: “Il problema dell’Inter sono gli infortuni. Tanti over 30, non so se…”

Se l'Inter fosse una squadra nuova, con un allenatore nuovo, allora molti sarebbero preoccupati. Ma in realtà siamo con lo stesso allenatore e non preoccupa, perché è impossibile che siamo diventati di colpo scarsi. In un modo o in un altro, l'Inter inizierà con Arnautovic quarta punta. Credo che l'Inter abbia fatto comunque una preparazione più massiccia perché come impegni non ha precedenti. Questa è l'unica attenuante a quello che abbiamo visto ieri”, le sue parole.