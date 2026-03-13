Il telecronista di Skysport ha detto la sua sulla sfida di domani pomeriggio tra la formazione di Chivu e quella di Palladino

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 21:46)

"L'Inter è sempre stata la squadra che l'Atalanta di Gasperini ha sofferto e i numeri lo testimoniano anche se in tante occasini quella stessa squadra è sempre andata oltre le sue qualità". Riccardo Gentile, telecronista di Skysport, ha parlato su Skysportdella sfida che domani si giocherà a San Siro alle 15 tra la formazione di Chivu e quella di Palladino.

"Vero che - ha aggiunto il giornalista - la squadra bergamasca arriva da una serata scioccante. Ma quando succedono certe cose vuoi immediatamente cercare di dimostrare qualcosa. Anche l'Inter ha la necessità di rifarsi dopo il derby perso. Dove Gasperini non è mai riuscito a mettere in difficotà l'Inter di Inzaghi sono curioso di vedere Palladino. Penso che deciderà di tornare alla difesa a tre e con l'uomo contro uomo. All'andata era stata una sfida equilibrata, fu decisa da un gol".

"Palladino, a livello personale, ha grandi statistiche in casa contro le big, anche a Monza era successo. A Firenze è riuscito a battere diverse volte le big. Vero che si gioca a San siro, altra storia, altro campionato ma lui le partite con le big le sa gestire e sicuramente non si possono fare responsabilità eccessive all'allenatore che ha fatto una scelta coraggiosa. Se avesse giocato alla solita maniera forse avrebbe perso 4.-1. Il Bayern Monaco è un'altra categoria rispetto a quasi tutte le altre squadre d'Europa", ha concluso il giornalista sulla prossima rivale dell'Inter.

(fonte: SS24)