L'ex portiere rossonero era presente all'inaugurazione del World Legends Padel Tour e ha parlato del derby e della lotta per il titolo

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 23:16)

«Il Milan deve pensare a fare un punto alla volta. Il derby con l'Inter ha detto che la squadra è forte ma si deve pensare partita dopo partita». Così Nelson Dida, ex portiere del Milan, presente all'inaugurazione del World Legends Padel Tour, ha parlato ai microfoni dei giornalisti. L'ex numero uno rossonero ha parlato della lotta scudetto e non solo.

«Tutte le partite sono importanti e si deve cercare di portare sempre punti a casa. Sappiamo la distanza tra Milan e Inter in classifica ma i rossoneri devono fare sempre la loro partita. Cosa manca alla squadra di Allegri? Magari vincere un campionato. Spero che il Milan torni grande e già la qualificazione alla Champions League sarà un traguardo importante. Leao? Lo conosciamo tutti, è un grandissimo giocatore, forte e veloce. Deve crederci di più e trovare il suo ritmo», ha aggiunto l'ex estremo difensore.

«Come valuta la stagione di Allegri al Milan? Sta facendo un grande lavoro, nessuno si aspettava il Milan secondo ma è li grazie a lui e alla squadra», ha concluso.

(Fonte: TMW)