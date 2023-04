De Grandis: “L’Inter non può essere sesta in campionato. Rosa forte. E Inzaghi…”

"Se l'Inter brinda in Coppa, sembra quasi che la Juventus non avesse voglia. Allegri ha fatto scelte un po' così, ha premiato le alternative come se fosse una coppa di riserva. Inzaghi non ha rinunciato a nessuno, mi è sembrata una differenza di voglia. Sembra un po' irriverente nei confronti dell'Inter, faccio i complimenti all'Inter per le partite secche vinte in Champions ma non solo ma non può essere quinta in classifica in campionato"