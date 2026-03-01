Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così la vittoria dell'Inter sul Genoa

Marco Astori Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 10:16)

Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così la vittoria dell'Inter sul Genoa, non risparmiando anche qualche critica: "67 punti in 27 giornate con 22 vittorie e 64 gol segnati: considerata anche la partenza ad handicap con le due sconfitte iniziale, vi rendete conto che in campionato l'Inter sta realizzando un'impresa, viaggia in fuga verso lo scudetto che sembra al momento assolutamente scontato. E l'impresa si può catalogare anche storica. Parliamo di una squadra a cui vanno solo applausi a partire da Chivu, che sta gestendo al meglio la fine di un ciclo e l'inizio di un altro che sarà affidato a lui che si è ben comportato.

Per vedere qualcosa anche di critico, che può essere spunto di autocritica all'interno dell'Inter, non si possono dimenticare le due partite con il Bodo: perché una squadra tanto forte in campionato non può uscire ai playoff di Champions League. L'Inter ha perso 5-2 in totale ed è assolutamente criticabile questa cosa. Ma a giudicare dal responso di San Siro, vale molto di più lo scudetto piuttosto dell'incubo di vivere una stagione con tre obiettivi che si avvicinavano e poi tutti sfumavano: stavolta di sicuro non sarà così e lo dicono i numeri. La domanda è: si poteva fare di più? Sì, dai: non usiamo giri di parole.

Una squadra così forte non può uscire ai playoff, assolutamente: se vogliamo fare una seduta dallo psicologo si può dire che questa squadra portava addosso la paura come l'anno scorso di arrivare sotto al traguardo in tutte le competizioni e di passarlo con le braccia alzate neanche in una. Però questa è psicologia: se si parla di calcio, di tecnica, di gioco, di tattica, di allenatore, quest'Inter doveva fare di più. Poi se magari invece il Bodo arriva in semifinale, non parlo più: se invece, come penso, avrà difficoltà già dal prossimo turno, io penso che il rimpianto sia molto forte. Poi, lo penso io e non il pubblico, che è entusiasta di volare in fuga verso lo scudetto".