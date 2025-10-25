Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha commentato con grande soddisfazione su X la vittoria per 3-1 dei suoi ragazzi contro l'Inter di Chivu, che riproietta gli azzurri in testa alla classifica del campionato di Serie A: "Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!".
Il presidente azzurro commenta con grande soddisfazione il successo per 3-1 ottenuto contro l'Inter di Chivu
