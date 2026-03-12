FC Inter 1908
De Luca: “Campionato riaperto? Non credo e non lo crede nemmeno Allegri ma l’Inter…”

"Non credo si sia veramente riaperto e anche quel volpacchione di Allegri credo che la pensi allo stesso modo", dice De Luca
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo De Luca ha risposto così alla domanda relativa al campionato, se si fosse riaperto dopo il KO dell'Inter nel derby oppure no:

"Non credo si sia veramente riaperto e anche quel volpacchione di Allegri credo che la pensi allo stesso modo. Molto comunque dipenderà dalla reazione dell'Inter, che nel prossimo turno affronterà l'Atalanta. Un test di certo non facile, anche se la Champions League ci restituisce la Dea sotto una luce diversa.

Martedì c'è stata un'intensità e un'efficacia di categorie differenti. L'intensità con cui il Bayern è sceso in campo è stata uno shock. Comunque questo non cancella il fatto che tutti ci siamo spesi in elogi su Palladino per aver risollevato la stagione dell'Atalanta. La squadra paga lo scotto di non aver scelto lui sin dall'inizio".

