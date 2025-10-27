L'ex calciatore ha parlato della sfida tra la squadra di Chivu e gli uomini di Conte e ha detto la sua sugli episodi della sfida

Massimo Mauro, su Pressing, ha parlato di Lazio-Juve e del rigore non assegnato ai bianconeri per il fallo di Gila su Coincecao. «Devo dare la colpa alla società Juve, non si fa più rispettare. Come mai sono stati fischiati settecento step on foot e alla Juve non lo fischiano? Gli errori non hanno colori? No. Ma così marchiani no», ha sottolineato. «Perché aspetta a fischiare il fallo?», aggiunge.

«Conte-Chivu 3-1 dicono a Napoli? No, riconosco a Conte di aver fatto una grande formazione mettendo in difficoltà i due centrali dell'Inter che però ha giocato bene. Il Napoli ha meritato ma sono convinto anche io che l'episodio del rigore ha determinato il risultato, ma sono cose che ormai capitano».

Ma se dici che il Napoli ha meritato sei in contraddizione, gli fa notare Franco Ordine. E l'ex giocatore replica ancora: «No, mi va di dire che la partita il Napoli l'ha giocata bene e ci sta che possa vincere, ma c'è stato quel rigore lì». «Ma quel rigore arriva prima», aggiunge Ordine. E Mauro replica ancora: «Ma quel rigore lì non si deve dare». Ordine annuisce: «Certo».

Conte-Lautaro — Sullo scontro verbale tra Conte e Lautaro, Mauro dice: «Il capitano dell'Inter non può fare quello che ha fatto. Lui sta giocando, l'allenatore è in panchina, lui è in campo e non deve mettere in difficoltà la squadra. Deve stare attento a non farlo, pensare alla partita come ha detto Chivu. Il capitano deve stare attento perché stai già perdendo e fai un pandemonio. Non è un fatto morale, ma non è utile alla causa della partita. Sono d'accordo sull'analisi fatta da Chivu ma deve adeguare quella comunicazione alla sua vittoria. Ma se l'Inter non difende con la ferocia di qualche mese fa deve stare attento. A Torino ha perso perché alcuni giocatori non hanno gradito la sostituzione».

(Fonte: Pressing)