"L’Inter virtualmente è prima a pari punti con l’Atalanta. È la squadra più in forma del momento e non penso che il Como possa essere un ostacolo, a meno che non si dia qualcosa per scontato. Inzaghi, però, ha fatto fare un salto di qualità mentale ai suoi che sono protagonisti sempre meno di blackout durante la gara. Questa squadra è fortissima e programma di anno in anno, non ha mai avuto bisogno del mercato di gennaio".