"Cosa ha lasciato il match col Belgio? Un bel flash per quasi 40 minuti, poi una difficoltà legata a un intervento che Pellegrini poteva evitare, ma non bisogna gettare la croce addosso a lui. Mi piace vedere una nazionale combattiva, che lotta anche in inferiorità numerica. Lo ha fatto solo in parte, a inizio ripresa ha sofferto la veemenza dei belgi. Questa squadra non deve subire così tanto, da quel Belgio fa male subire due gol del genere".