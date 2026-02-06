FC Inter 1908
Sabatini: “Icardi alla Juve? Voleva tornare in Italia e da quello che mi risulta lui…”

Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della possibilità Mauro Icardi a gennaio per la Juventus
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della possibilità Mauro Icardi a gennaio per la Juventus: "Per me sarebbe stata la soluzione ideale: lui con la testa a posto è un grande giocatore, anche all'età che ha.

Ovvio che prende uno stipendio da 10 milioni e gli manca poco per concludere: quindi è stata un'operazione che non ha convinto nessuno. Anche se, da quello che mi risulta, Icardi voleva tornare in Italia e sarebbe stato attratto dalla Juve con Spalletti allenatore".

