Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato così della possibilità Mauro Icardi a gennaio per la Juventus: "Per me sarebbe stata la soluzione ideale: lui con la testa a posto è un grande giocatore, anche all'età che ha.

Ovvio che prende uno stipendio da 10 milioni e gli manca poco per concludere: quindi è stata un'operazione che non ha convinto nessuno. Anche se, da quello che mi risulta, Icardi voleva tornare in Italia e sarebbe stato attratto dalla Juve con Spalletti allenatore".