De Paola: “Spalletti forse ha in mente di fare quello che ha fatto all’Inter e cioè…”

"Per me Spalletti ha accettato comunque per rilanciarsi, ma dall'altra parte Spalletti vuole avere cautela", dice De Paola
Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'ufficialità di Luciano Spalletti alla Juventus.

De Paola ha spiegato il perché, secondo lui, del fatto che il tecnico abbia accettato e firmato un contratto fino a giugno:

"Forse ci sono accordi che non ci dicono. Forse ci sono garanzie sul mercato, magari già a gennaio, per questo non c'è la garanzia di altri due anni. Per me Spalletti ha accettato comunque per rilanciarsi, ma dall'altra parte Spalletti vuole avere cautela. Forse è lui che vuole questa tranquillità.

Il quarto posto sarebbe il minimo sindacale? Sì, ma credo che Spalletti abbia in mente una rivoluzione come aveva in mente all'Inter, e non so se si possa fare. Vedremo con quanti litigherà e quanto riuscirà a rimettere in riga. Vorrei capire poi cosa succedere in società. Capire la forza che potrà avere Spalletti in questi otto mesi".

