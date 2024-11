Si fa sempre più concreta la possibilità che Alex Del Piero presenti la sua candidatura per la presidenza della Federcalcio. La 'partita' in campo si giocherà il 3 febbraio, data fissata dell'Assemblea elettiva della Figc, ma la preparazione alla sfida non è meno importante e l'ex fuoriclasse della Juventus ha la "voglia di osare", come aveva anticipato l'Adnkronos.