"L'Inter è una squadra in piena fiducia, sa quello che vuole fare, gioca una partita importante. Oggi l'Inter deve provare a vincerla, non deve gestire anche se già praticamente qualificata perché non solo ti dà ancora più autostima arrivare tra le prime 4, ma quando ti ci ritrovi in modo naturale, dici: "noi ci siamo". Poi non sono da sottovalutare i soldi".