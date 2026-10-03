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Andrea Di Caro, giornalista, intervenuto a Radio Mana Mana Sport, ha parlato così della possibilità di vincere lo scudetto per la Roma: "Questo non dipende soltanto da Gasperini o dalla Roma, questo dipende dalle dalle altre squadre, dipende da quella che è probabilmente la più attrezzata di tutte, che è l'Inter, da altre squadre che noi adesso stiamo mettendo tutte sotto la Roma, perché la Roma ci sta convincendo in maniera particolare grazie a un gioco che le altre squadre non riescono ad esprimere o non riescono ancora ad esprimere e quindi la Roma ci sembra superiore perché la vediamo più pronta in campo.

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Però non è che poi la Juventus quando recupera i suoi infortunati, il Milan se trova la sua quadra, il Napoli che comunque ha ha una rosa importante, il Como che celebriamo quotidianamente, non è che sono squadre che sulla carta partono sotto la Roma in maniera in maniera netta, anzi partono probabilmente alla pari con la Roma, un gradino sopra, un gradino sotto, ma insomma se la giocano. L'unica squadra che puoi dire che parte avanti a tutti è l'Inter per quello che l'Inter ha fatto in questi anni e quindi per una serie di risultati. Io credo che sinceramente se la Roma avesse preso un paio di giocatori in più, e non sto adesso rimproverando la società, sto semplicemente facendo un'analisi tecnico-tattica: se la Roma avesse avuto l'opportunità, la forza, la fortuna, la disponibilità, mettetela come volete, di prendere un grande un altro grande attaccante esterno e magari avere anche un elemento in più sugli esterni di centrocampo, allora sì che tu avresti potuto dire questa è una squadra che se la gioca insieme all'Inter, alla pari.

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Adesso possiamo dire che è una che è una squadra che sta riducendo il gap con l'Inter e che sicuramente non parte in questo momento dietro le altre squadre che ho detto prima, ma neanche possiamo dire che parte molto avanti rispetto a queste squadre che comunque hanno hanno, ripeto, forze e ambizioni come la Roma. Per cui quanto ci crede ci spererà pure lui, ma sinceramente, obiettivamente se siamo realisti, pensare che la Roma possa vincere lo scudetto quest'anno non è impossibile".