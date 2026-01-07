FC Inter 1908
Parma-Inter, formazioni UFFICIALI: fuori tre big, Esposito dal 1′! Le scelte di Chivu

Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter per il match del Tardini contro il Parma: ecco le formazioni ufficiali
Matteo Pifferi Redattore 

Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare dell'Inter per il match del Tardini contro il Parma. Ci sono alcuni cambi rispetto alla partita contro il Bologna perché restano fuori tre big.

In difesa confermato Akanji mentre Acerbi, dopo l'infortunio, è a disposizione ma partirà dalla panchina. Di fianco all'ex City ci saranno Bisseck e Carlos Augusto. Turno di riposo, dunque, per Bastoni anche in ottica Napoli.

A centrocampo, invece, resta fuori Zielinski dopo l'ottima prova contro il Bologna. In cabina di regia c'è Calhanoglu ma riposa anche Barella, al suo posto infatti c'è Sucic. L'altra mezzala è Mkhitaryan mentre Luis Henrique e Dimarco sono i due esterni.

Un cambio anche in avanti perché Lautaro è confermato mentre riposa Thuram: al fianco dell'argentino c'è Pio Esposito.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-INTER

PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino. A disposizione: 13 Guaita, 66 Rinaldi, 5 Valenti, 8 Estevez, 11 Almqvist, 18 Lovik, 23 Hernani, 24 Ordoñez, 25 Cremaschi, 30 Djuric, 32 Cutrone, 37 Troilo. Allenatore: Carlos Cuesta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 23 Barella, 41 Kamate, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Colombo Assistenti: Vecchi – Palermo Quarto ufficiale: Perenzoni VAR: La Penna Assistente VAR: Camplone

