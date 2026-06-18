Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha detto la sua sulla situazione del Milan facendo un paragone anche con quella dell'Inter

Marco Astori Redattore 18 giugno - 11:43

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Nel suo consueto podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha detto la sua sulla situazione del Milan facendo un paragone anche con quella dell'Inter: "Oggi il fatto che il Milan continui a fare un casting all'estero con chissà quali parametri per una figura che debba conciliarsi bene con Amorim, le idee di Cardinale e con la figura di Ibra che vuole star lì e decidere anche lui mi lascia lascia un po' di amarezza, inquietudine e delusione.

Perché manca una figura che manca una figura molto importante. Altrimenti potrebbero fare tutto presidenti, allenatori e procuratori: il direttore è quello che fa da filtro, dà una logica alla costruzione della squadra, al di là di una trattativa che può fare anche un ad.

Vi faccio un esempio: Marotta e Ausilio. Marotta fa le trattative economiche ma le scelte tecniche, le intuizioni sul giocatore e la valutazione tecnica è sempre stata di Ausilio".