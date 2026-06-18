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Scaroni: “Inter e Milan avranno stadio più bello al mondo: ecco quando presenteremo il progetto”

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Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni al Tg regionale a margine di un evento organizzato Consolato Generale degli Stati Uniti
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il nuovo stadio di Milan e Inter "sarà unico e sarà un impianto di cui Milano sarà orgogliosa": lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni al Tg regionale a margine di un evento organizzato Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. "È stato oggetto di analisi sia da parte dei club sia da parte degli azionisti. In particolare RedBird, che di stadi ne ha fatti tanti ed è un esperto dello sport, ha potuto dare il suo contributo in modo molto importante in questi mesi.

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Non assomiglierà a nessuno stadio - continua Scaroni - sarà uno stadio di cui Milano sarà orgogliosa perché Milano ha il diritto di avere il più bello stadio del mondo e lo avrà". Sul progetto, Scaroni ha assicurato che "per il momento tutto va come previsto. Pensiamo di fare una presentazione del progetto stadio in autunno, finita l'estate, in cui presenteremo insieme agli architetti, tanto per cominciare, la facciata, perché sarà una cosa che interesserà tutti i milanesi". "Non abbiamo nessuna intenzione di acquisire niente alla Maura. La trattativa non esiste.

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MILAN, ITALY - FEBRUARY 22: General view inside the stadium prior to the Serie A match between FC Internazionale and Genoa at Stadio Giuseppe Meazza on February 22, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Ho visto che il sindaco ha reagito con soddisfazione, lui che conosce bene questa vicenda. Io penso sempre che Milano abbia bisogno di grandi progetti e i grandi progetti hanno bisogno di regole chiare, semplici da capire sia per chi le deve applicare sia per i cittadini di Milano. Un esempio di tutto questo è il nostro stadio, che è forse la più grande opera che si farà a Milano per molti anni e che sto seguendo da tanti anni io stesso".

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