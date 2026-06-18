Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni al Tg regionale a margine di un evento organizzato Consolato Generale degli Stati Uniti

Marco Astori Redattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 10:13)

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Il nuovo stadio di Milan e Inter "sarà unico e sarà un impianto di cui Milano sarà orgogliosa": lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni al Tg regionale a margine di un evento organizzato Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. "È stato oggetto di analisi sia da parte dei club sia da parte degli azionisti. In particolare RedBird, che di stadi ne ha fatti tanti ed è un esperto dello sport, ha potuto dare il suo contributo in modo molto importante in questi mesi.

Non assomiglierà a nessuno stadio - continua Scaroni - sarà uno stadio di cui Milano sarà orgogliosa perché Milano ha il diritto di avere il più bello stadio del mondo e lo avrà". Sul progetto, Scaroni ha assicurato che "per il momento tutto va come previsto. Pensiamo di fare una presentazione del progetto stadio in autunno, finita l'estate, in cui presenteremo insieme agli architetti, tanto per cominciare, la facciata, perché sarà una cosa che interesserà tutti i milanesi". "Non abbiamo nessuna intenzione di acquisire niente alla Maura. La trattativa non esiste.

Ho visto che il sindaco ha reagito con soddisfazione, lui che conosce bene questa vicenda. Io penso sempre che Milano abbia bisogno di grandi progetti e i grandi progetti hanno bisogno di regole chiare, semplici da capire sia per chi le deve applicare sia per i cittadini di Milano. Un esempio di tutto questo è il nostro stadio, che è forse la più grande opera che si farà a Milano per molti anni e che sto seguendo da tanti anni io stesso".