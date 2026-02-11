Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del KO del Napoli in Coppa Italia dopo i calci di rigore contro il Como:
ultimora
Di Napoli: “Napoli massacrato dagli infortuni, Como anche fortunato. Fabregas…”
"Il Como va inquadrato come una squadra forte, con dei talenti pazzeschi. Il Napoli credo sia stato massacrato negli ultimi periodi da una serie di infortuni incredibili, però il Como è una squadra giovane, organizzata, che ha grande talento. L'ha portata a casa ai rigori, è stata bravo ma anche fortunato. La squadra di Fabregas, più andrà avanti e più sarà da temere. Ora comincia a prendere consapevolezza e maturità".
Dove vedrebbe bene De Zerbi in Italia?—
"Credo che ha la voglia di voler tornare in Italia. La sua idea di calcio e il suo modo di comunicare a volte può far discutere, ma è trasparente, è così. Io credo che sarebbe l'uomo giusto per far ripartire la Fiorentina e ricostruire qualcosa d'importante e duraturo nel tempo. Però dico: siamo sicuri che continueranno? Questo entusiasmo ce l'avevano Joe Barone e Rocco Commisso. Non so se vogliono continuare ancora...".
© RIPRODUZIONE RISERVATA