A Radio 24, Riccardo Trevisani, giornalista e commentatore, ha parlato così dell'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Riccardo Trevisani , giornalista e commentatore, ha parlato così dell'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia: "Non sono sempre d'accordo con Conte, ma ieri è successo uno scandalo: la 2^ ammonizione di Ramon se metti 100 persone in una stanza, 100 la danno.

Se non succede, giusto arrabbiarsi, a Genova il Napoli ha avuto un rigorino, ma ieri è stato tanto penalizzato. Una stagione per il Napoli ricca di problemi, aldilà di ogni ragionevole discussione. Non è tanto l'eliminazione di ieri o il non rivincere lo scudetto, la macchia è il 30° posto in Champions. Al netto degli infortuni, arrivare 24 di 36 era obbligatorio".