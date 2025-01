In studio al Club su Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato così dopo la vittoria dell’Inter con l’Empoli: “Lautaro in Europa è a livelli massimi, può essere quarto, terzo, secondo, a seconda dei momenti, ma è lì. Quest’anno (2025, ndr) lo stiamo ritrovando, gli ho visto fare piede perno e girarsi, come faceva l’anno scorso. Quando lo fa, poi non lo prendi più. Ho visto sprazzi di Lautaro dell’anno scorso, la palla sul gol è partita forte.