Momento clamoroso per Federico Dimarco con l'Inter. Altri tre assist per l'esterno nerazzurro, che prima ha fatto un super salvataggio in fase difensiva nella sfida col Sassuolo e poi ha fornito tre assist: prima a Bisseck, poi a Thuram e infine ad Akanji.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Momento clamoroso per Dimarco, altri 3 assist: sono 10 in Serie A, è record! E nelle ultime 8…
ultimora
Momento clamoroso per Dimarco, altri 3 assist: sono 10 in Serie A, è record! E nelle ultime 8…
Momento clamoroso per Federico Dimarco con l'Inter: altri tre assist per l'esterno nerazzurro, è record in Serie A
Ecco i dati di Opta: "Federico Dimarco ha servito 9 assist in questo campionato, record per un difensore nelle prime 24 giornate di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Specialità", si legge. Dopo è arrivato anche il decimo, quello per Akanji, il dato era precedente al terzo assist appunto.
Ed ecco i dati di Dimarco nelle ultime 8 tra campionato e Champions:
vs Parma ⚽️
vs Napoli ⚽️
vs Udinese❌
vs Arsenal❌
vs Pisa ⚽️️️
vs Dortmund ⚽️
vs Cremonese ️
vs Sassuolo ️️️
© RIPRODUZIONE RISERVATA