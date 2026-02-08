FC Inter 1908
Momento clamoroso per Federico Dimarco con l'Inter: altri tre assist per l'esterno nerazzurro, è record in Serie A
Momento clamoroso per Federico Dimarco con l'Inter. Altri tre assist per l'esterno nerazzurro, che prima ha fatto un super salvataggio in fase difensiva nella sfida col Sassuolo e poi ha fornito tre assist: prima a Bisseck, poi a Thuram e infine ad Akanji.

Ecco i dati di Opta: "Federico Dimarco ha servito 9 assist in questo campionato, record per un difensore nelle prime 24 giornate di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Specialità", si legge. Dopo è arrivato anche il decimo, quello per Akanji, il dato era precedente al terzo assist appunto.

Ed ecco i dati di Dimarco nelle ultime 8 tra campionato e Champions:

vs Parma ⚽️

vs Napoli ⚽️

vs Udinese❌

vs Arsenal❌

vs Pisa ⚽️️️

vs Dortmund ⚽️

vs Cremonese ️

vs Sassuolo ️️️

