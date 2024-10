Ora dovrà gestirsi, avrà sicuramente più minuti da giocare perché Carlos Augusto non verrà recuperato per le prossime gare dopo l'infortunio di stasera, probabilmente non ci sarà per nessuna delle prossime gare prima della pausa. Sicuramente da un punto di vista qualitativo Federico ha piede e pensiero e sa dove mettere il pallone. Ha capacità di lettura e di fare cross. Thuram? Tutti i miglioramenti si possono raggiungere se hai testa e da come parla lui non vuole fermarsi qua».