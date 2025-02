A Step on Football, podcast di DAZN, Marco Parolo ha avuto modo di parlare di Federico Dimarco. Pescata un'opinione impopolare tra le domande inviate dai follower del canale streaming che parlava di un Angelino più forte dell'interista, l'ex giocatore ha detto: «Il giallorosso ha i piedi migliori? No. Dimarco ha fatto più cose di Angelino. Secondo me ha anche un calcio più lungo, una gettata più lunga di cambio gioco. Sono molto simili strutturalmente e fisicamente ma quello che fa Federico in corsa lo fanno pochi».