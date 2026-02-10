Il calciatore nerazzurro sta vivendo un momento d'oro grazie ad un lavoro che ha fatto su se stesso per ritrovarsi dopo la scorsa stagione. Sono cambiate forza e consapevolezze

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 20:13)

"Gol, assist e super giocate e numeri da fuoriclasse. Questo Dimarco fa girare la testa agli avversari, ai tifosi, a Chivu e persino ai suoi compagni". Così a SportMediaset hanno parlato del giocatore nerazzurro che sta vivendo un momento d'oro.

Federico nell'ultima stagione non era riuscito ad essere quello che è e quando l'ha capito ha avuto bisogno di ritrovarsi, di prendersi un momento per rimettere insieme i cocci e recuperare stima e forza. Lo ha raccontato lui stesso spiegando a tutti quale sono state le sue difficoltà nella scorsa stagione e dimostrando anche una certa consapevolezza quando dice a chi gli fa tanti complimenti di sapere che sono sempre legati al momento. E che basta poco per ricadere di nuovo e perdere tutto. Parole da calciatore che ha trovato un equilibrio e pure una certa maturità. Uno che all'Inter ci è cresciuto eppure ci è arrivato facendo il giro largo e pure tanta gavetta.

"Decisivo e sposta le partite", ha detto di lui Lautaro. E quando qualcuno si e gli chiede "se è l'esterno sinistro più forte del mondo" lui risponde con mezzo sorriso e chiaramente: "Queste cose sono per voi a cui piace fare i titoli". "Io non mi sento nessuno, lo sappiamo bene come è il calcio. Quando fai bene sei un fenomeno e appena vai male, sei scarso", dice. Una filosofia di vita, in pratica.

"Sarà anche la tendenza giornalistica all'iperbole - dicono ancora a SportMediaset - ma con numeri così (5 gol e 13 assist in 22 gare) è difficile non porsi la domanda. Nessuno come lui, nessuno ci si avvicina. Più del doppio rispetto agli inseguitori e parliamo di gente come Barella e Nico Paz e Yildiz".

"L'obiettivo ora è battere il record di assist in Serie A e lui è a meno tre con ancora 14 gare da giocare: sembra alla portata", aggiunge il tg sportivo di Mediaset. 3 gol e 5 assist nella passata stagione. Ne ha fatti 8 e 13 in questa e ancora non è finita.

Se ha influito il cambio di allenatore? Potrebbe starci. "Mi mancava fiducia, uscendo matematicamente al sessantesimo era difficile crescere di condizione. Sto lavorando col mister per ritrovare la fiducia che ho perso", ha detto lui stesso. L'ha già ritrovata, insieme al sorriso e al vero Dimarco. Che è questo. E che può essere questo al di là dei momenti di crisi.

(Fonte: SM)