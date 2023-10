Il premio Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi. La consegna del trofeo è avvenuta nel pre-partita di Sassuolo-Monza, in programma lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 18.30 al “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia.