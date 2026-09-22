E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo il vergognoso gesto della curva della Juve durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola
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E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo il vergognoso gesto della curva della Juve durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola prima di Juventus-Atalanta.
Ecco il comunicato: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C..
Sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".
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