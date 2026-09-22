E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo il vergognoso gesto della curva della Juve durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola

Marco Astori
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VIDEO / Facchetti: "Papà e Mazzola, due storie simili. Sandro immortale"

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E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo il vergognoso gesto della curva della Juve durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola prima di Juventus-Atalanta.

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Ecco il comunicato: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C..

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Sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".

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