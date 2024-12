Nel primo bollettino medico si riferisce appunto di "Trauma facciale con ferite multiple", ma Donnarumma, tornato ieri in tarda serata a Parigi con i compagni, oggi si sottoporrà a nuovi esami medici nella giornata, "per valutare l'entità del colpo e le lesioni facciali visibili. Dovrà rimanere inattivo per diversi giorni", come fa sapere il Psg nel suo report ufficiale. L'ex Milan ha quindi chiuso anzitempo il suo 2024 calcistico. Intanto a Donarumma sono arrivate, tramite Instagram, le scuse di Singo. "Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma - il messaggio dell'ex granata -. Il mio gesto non era ovviamente volontario, soltanto successivamente ho potuto constatare che avesse una ferita importante al viso. Ti auguro pronta guarigione".