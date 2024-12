In vista della prossima stagione l'Inter dovrà pensare a inserire un difensore centrale vista la carta d'identità di Acerbi e De Vrij

In vista della prossima stagione l'Inter inizia a guardarsi attorno per il ruolo di centrale della difesa a tre di Inzaghi . Acerbi, ora infortunato, e De Vrij stanno vivendo un'ottima stagione ma la carta d'identità parla chiaro. Serve un rinforzo giovane, affidabile e adatto alla difesa a tre di Inzaghi.

"Il popolo interista si chiede: arriverà un difensore centrale a gennaio considerando le condizioni fisiche non ottimali di Acerbi e l’età non da teen ager di De Vrij? Al momento i manager nerazzurri escludono l’eventualità di un innesto, nonostante Simone Inzaghi apprezzi Hien dell’Atalanta, nel mirino resti Bijol dell’Udinese e si sia aperto un dossier su Gila della Lazio, il difensore centrale con caratteristiche di rapidità assenti attualmente in rosa", rivela il Corriere della Sera.