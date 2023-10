Dybala, sospiro di sollievo: infortunio non grave, nel mirino la gara con l’Inter

L'attaccante argentino, uscito dal campo in lacrime in occasione della gara contro il Cagliari, non ha riportato lesioni

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala: l'attaccante argentino, uscito dal campo in lacrime in occasione della gara di domenica contro il Cagliari, non ha riportato lesioni ai legamenti del ginocchio, e pensa già al ritorno in campo. Nel mirino, come scrive Tuttosport, c'è la gara contro l'Inter: "Una notte di paura per poi tirare un lungo sospiro di sollievo alle prime luci dell'alba di ieri. Paulo Dybala, uscito a Cagliari per un contrasto con Prati, ha scongiurato il peggio e il trauma distorsivo diagnosticato dai medici romanisti nell'immediato post-partita, una volta sottoposto a risonanza, non è andato oltre la lieve lesione del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tradotto: niente interessamento dei legamenti principali (si temeva per il crociato) ed escluso l'intervento chirurgico, per un stop che a questo punto sarà di circa un mese".